Вскрылись подробности санкций против России из-за Навального

Франция и Германия определились, сообщают СМИ

В черный список попадут девять человек из администрации президента, а также силовых структур.

Помимо этого, под санкции попадет Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ). Сообщается, что в советское время там разработали боевое отравляющее вещество класса Новичок, передает издание Le Monde.

Вошедшие в список граждане России не смогут въехать в страны Евросоюза. Более того, принадлежащие им европейские активы будут заморожены.

Накануне Германия и Франция выступили с предложением ввести санкции против России из-за отравления блогера Алексея Навального. Инициативу поддержали Великобритания и Нидерланды. 

Что касается проекта "Северный поток-2", то в Евросоюзе решили не связывать его с событиями вокруг Навального. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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