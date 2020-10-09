До заявления президент РФ говорил с лидерами конфликтующих стран

Владимир Путин призвал Никола Пашиняна и Ильхама Алиева остановить войну в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Это нужно для того, чтобы стороны могли обменяться пленными и телами погибших, сказано в обращении президента РФ, которое опубликовано накануне.

Также Путин пригласил глав МИД двух конфликтующих государств в Москву. Они могут прибыть в нашу страну сегодня, 9 октября.

До этого, как отмечает RT, российский лидер беседовал с главами Армении и Азербайджана по телефону.

Вчера армянский премьер-министр заявил о готовности Еревана признать независимость Нагорного Карабаха, напоминает телеканал "360",, если анализ ситуации покажет, что это поможет разрешить военный конфликт на территории региона. Также Пашинян не исключил. что бои в республике могут прекратиться.