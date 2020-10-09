"Пальчиком погрозили": политолог назвал санкции из-за Навального простой формальностью

"Пальчиком погрозили": политолог назвал санкции из-за Навального простой формальностью
Фото: Sachelle Babbar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Серьезных рестрикций против нашей страны не будет

Россияне могут не переживать из-за санкций Запада, которые грозят ввести на фоне ситуации с якобы отравленным оппозиционером Алексеем Навальным. На самом деле, никакого серьезного "наказания" из-за нашумевшей истории наша страна не получит.

На фоне шумихи и громких обвинений западные политики не могли дать заднюю, так как в таком случае потеряли бы вес на международной арене. Берлину и Парижу нужно сохранить лицо, поэтому некоторые ограничения будут введены. Но по факту, они никак не повлияют на положение России в мировом пространстве. Такого мнения придерживается политолог Илдус Ярулин.

Эксперт отметил, что лица, которые попадут в новый санкционный список, скорее всего, будут взяты из других подобных перечней. Таким образом, европейским лидерам удастся сохранить равновесие, пишет URA.RU.

"И приличия все соблюдены, и пальчиком погрозили, и сами при этом не плохо выглядят", – отмечает эксперт.

Ярулин добавил, что Америка вряд ли на деле поддержит новые санкции, хотя будет активно призывать к ним.

Совсем по-другому думает Евгений Сатановский. Политический эксперт уверен, что история с Навальным – это некая "прелюдия" для крупномасштабных военных действий против России.

Ольга ФЕДОРОВА

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