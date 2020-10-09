Баку и Ереван отреагировали на призыв Путина

Баку и Ереван отреагировали на призыв Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Москве пройдут консультации по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе на уровне глав МИД

Власти Армении и Азербайджана приняли приглашение президента РФ Владимира Путина провести в Москве переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Обе стороны подтвердили свое участие в консультациях 9 октября.

Ранее Путин созвонился с коллегами в Армении и Азербайджане и призвал их приостановить обстрелы, чтобы обменяться ранеными и телами погибших. Он также предложил провести в Москве консультации сторон на уровне глав МИД. Приглашение было принято. Сейчас идет активная подготовка к переговорам.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян летит в Москву, сообщили РИА "Новости" в посольстве республики утром в пятницу, 9 октября. Его прибытие в столицу РФ ожидается во второй половине дня.

Бои в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Со всех сторон конфликта есть жертвы, ракеты попадают в жилые дома и школы. Накануне при обстреле храма в Шуше были ранены российские журналисты, сильнее всего пострадал Юрий Котенок. Его удалось вывезти в Ереван. Он в коме.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Вопрос диалога с Путиным закрыт": почему Россия объявила Тихановскую в розыск

Москва настроена на дальнейшую интеграцию с Минском

Россиянам грозят массовые увольнения до конца года

Сокращать штат будут в каждой пятой компании

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей