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В пятницу, 9 октября, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра страны. Об этом сказано на его сайте
Указ главы государства об освобождении Кубатбека Боронова от должности вступает в действие в тот же день, сообщает пресс-служба.
Перед этим киргизский президент подписал постановление об отставке правительства. Документ также вступил в силу. Прежний кабмин будет работать до формирования нового.
Ранее поступила информация, что глава этой страны исчез – никто не знал. где он находится. Это произошло после протестов и заявления киргизского премьера об уходе с поста.
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