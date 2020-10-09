В Киргизии убрали старую власть

Прежнее правительство будет работать до назначения нового

В пятницу, 9 октября, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра страны. Об этом сказано на его сайте

Указ главы государства об освобождении  Кубатбека Боронова от должности вступает в действие в тот же день, сообщает пресс-служба.

Перед этим киргизский президент подписал постановление об отставке правительства. Документ также вступил в силу. Прежний кабмин будет работать до формирования нового. 

Ранее поступила информация, что глава этой страны исчез – никто не знал. где он находится. Это произошло после протестов и заявления киргизского премьера об уходе с поста.

Полина ДОРОЖКИНА

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