Прежнее правительство будет работать до назначения нового

В пятницу, 9 октября, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра страны. Об этом сказано на его сайте

Указ главы государства об освобождении Кубатбека Боронова от должности вступает в действие в тот же день, сообщает пресс-служба.

Перед этим киргизский президент подписал постановление об отставке правительства. Документ также вступил в силу. Прежний кабмин будет работать до формирования нового.

Ранее поступила информация, что глава этой страны исчез – никто не знал. где он находится. Это произошло после протестов и заявления киргизского премьера об уходе с поста.