Мишустин улетел в Ереван

Глава российского правительства переговорит с коллегами из Армении и Белоруссии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу, 9 октября, прибыл в столицу Армении на заседание  межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Представители России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии планируют обсудить проект развития ЕАЭС до 2025 г. и бюджет объединения на следующий год, передает телеканал "МИР 24". Среди вопросов повестки дня – принципы интернет-торговли, маркировка определенного ряда товаров и борьба с эпидемией коронавируса.

Ожидается, что Мишустин проведет отдельные встречи с коллегами из Армении и Белоруссии.

Николай ВИКТОРОВ

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