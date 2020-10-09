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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу, 9 октября, прибыл в столицу Армении на заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Представители России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии планируют обсудить проект развития ЕАЭС до 2025 г. и бюджет объединения на следующий год, передает телеканал "МИР 24". Среди вопросов повестки дня – принципы интернет-торговли, маркировка определенного ряда товаров и борьба с эпидемией коронавируса.
Ожидается, что Мишустин проведет отдельные встречи с коллегами из Армении и Белоруссии.
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