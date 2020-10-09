Баку и Ереван готовы сложить оружие и приступить к переговорам

Россия готова содействовать урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом премьер РФ Михаил Мишустин заявил в пятницу, 9 октября, в Ереване, где проходит заседание ЕАЭС.

По словам главы российского правительства, главное сейчас – прекратить вооруженные действия, уточняет RT. После этого можно обсуждать шаги по преодолению кризиса в отношениях Армении и Азербайджана дипломатическими методами.

Важный шаг уже сделан. Президент РФ Владимир Путин накануне пригласил на совместные консультации в Москву глав МИД воюющих республик. Стороны согласились. Велика вероятность, что переговоры в Москве закончатся объявлением перемирия.

"Разрыв воюющих в Карабахе сторон завершится перемирием с пятницы или субботы",

– передает AFP мнение французских властей.

От том, что Ереван готов к диалогу с Баку, в пятницу заявил армянский премьер Никол Пашинян.

"Мы верны принципу мирного урегулирования конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса",

– цитирует Пашиняна "Спутник. Армения".

В пятницу, 9 октября, в Ереване проходит заседание межправсовета ЕАЭС. Планировалось обсуждать развитие организации и борьбу с коронавирусом.