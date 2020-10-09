Раскрыты детали санкций ЕС из-за Навального

Страны Европы могут принять решение о "наказании" Москвы уже 12 октября

Источник рассказал журналистам о том, что санкции Евросоюза из-за "отравления" Алексея Навального могут коснуться конкретных россиян и организации. При этом пока окончательного списка предъявлено не будет. 

Решение ЕС должно принять уже в следующий понедельник, пишет РИА "Новости". 

Навальному стало плохо в конце августа. Его перевезли в состоянии комы из омской больницы в Берлин. Там немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен "Новичком". При этом никаких доказательств представлено не было. Эксперты же продолжают утверждать, что этого не могло произойти. 

Инициативу по рестрикциям поддерживают Франция, Германия, Нидерланды и Великобритания. 

Полина ИВАНОВА

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