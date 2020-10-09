Ставленник ЦРУ: оппозиционер из США назвал Навального пешкой в руках Запада

Ставленник ЦРУ: оппозиционер из США назвал Навального пешкой в руках Запада
Алексей Навальный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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Политик уверен, что Запад лепит из блогера символ российской оппозиции

Вероятность использования российского политика Алексея Навального американскими спецслужбами достаточно велика, так как ЦРУ исторически работал с "оппозиционерами", симпатизирующими империалистическим державам, которые предпочитали устраивать "оранжевые революции" в стане своих врагов. Такое заявление сделал американский журналист и социалист Грег Баттерфилд.

Он напомнил, что Штаты также руководили украинским Майданом семилетней давности. Роль "колониального губернатора" на Незалежной выполнял Джо Байден. История повторяется – Вашингтон подозревается и в причастности к карабахскому конфликту.

"Навальный – очередная пешка в этой шахматной партии", – считает Баттерфилд.

Обозреватель также считает маловероятным, что Запад делает крупную ставку на Навального – оппозиционер не пользуется в РФ большим доверием среди населения, так как его риторика далека от требований простых жителей. Скорее всего, продолжил политик, Запад строит из Навального символ российской оппозиции. Не исключено, что ЕС или США подадут его дело в ЕСПЧ для дальнейшего саботирования в отношении России.

Самым вероятным исходом, считает эксперт, остается попытка Штатов сыграть на Навальном для остановки "Северного потока – 2". Трамп опирается в большей степени на нефтегазовый олигархат из США, и мировое падение цен на "черное золото" с газом – прямая угроза для их прибыли. Отсюда и захват сирийских нефтяных полей и грязные дела Штатов в конфликте с Ираном и Венесуэлой. "Поток" может стать очагом для эскалации "непрямой" войны между РФ и США, подытожил Баттерфилд в интервью The Capital News.

Ранее сообщалось, что санкции ЕС по "отравлению" Навального коснутся конкретных физлиц из России.

Егор МАЛКОВ

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