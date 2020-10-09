Министр решил прерваться с коллегой на перерыв

Глава российского МИД РФ Сергей Лавров нестандартно отреагировал на выступление датского коллеги Йеппе Кофода об инциденте с Алексеем Навальным, поддержавшего антироссийкие санкции из-за так называемого "отравления" российского оппозиционера. Встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась 9 октября в Москве.

После того, как Кофод сообщил о том, что Дания присоединяется к санкция против РФ, Лавров решил пригласить коллегу на обед.

"Услышали, все понятно?" – обратился к журналистам глава российского МИД.

В ходе переговоров министр заявил об абсурдности обвинений со стороны европейских коллег по делу Навального. Лавров указал на то, что расследование дела российской стороной, на чем так настаивает Запад, не может проводиться без имеющихся фактов, а предложение Москвы заняться совместной деятельностью в расследовании было отклонено Германией, сообщает RT.

Ранее стало известно, что ФРГ и Франция согласовали санкции против РФ из-за Навального. В список вошли представители силовых ведомств.

Глава МИД Германии Хайо Маас, в свою очередь, заявил, что история с Навальным используется для срыва "Северного потока – 2".



