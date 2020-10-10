Стороны пришли к перемирию

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе – оно вступает в силу с полудня. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. Сразу после вступления в силу перемирия стороны начнут обмен телами погибших в результате конфликта и военнопленными.

Переговоры проходили в Москве в закрытом формате и продолжались около 11 часов. Ни одна из враждующих сторон по итогам встречи к журналистам не вышла: заявление о перемирии сделал Сергей Лавров. Он сообщил, что также Баку и Ереван договорились о совместной встрече с представителями ОБСЕ для продолжения переговоров по вопросу Нагорного Карабаха.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян во время интервью для национального телевидения заявил, что Россия и Владимир Путин сыграли особую роль при заключения перемирия с Азербайджаном.

"Он (Владимир Путин – ред.) приложил личные усилия, как и другие (лидеры стран – ред.). Но мы встретились (с Азербайджаном в Москве – ред.), чтобы попытаться получить реальный практический результат от того диалога, который проводился по отдельности между президентом РФ с одной стороны, премьером Армении и президентом Азербайджана с другой",

– приводит его слова РИА "Новости".

Глава МИД выразил надежду, что после 12 часов дня в субботу огонь в Карабахе получится остановить.

Мнацаканян заявил, что во время переговоров первостепенной задачей было обеспечить безопасность соотечественников в регионе. Он подчеркнул, что они должны жить спокойно, самостоятельно распоряжаться своей судьбой "как единица, которая будет всеми признана со всех точек зрения как независимое государство".

Однако с утра, после заключения перемирия, каждая из сторон заявила, что в районе Карабаха продолжились крайне активные боевые действия. Азербайджан сообщил об интенсивных боях на линии соприкосновения с Карабахом и обстреле Арменией пяти районов, а Армения уведомила об активном использовании Азербайджаном беспилотников в регионе.