На Украине рассказали о сценарии США по свержению Зеленского

На Украине рассказали о сценарии США по свержению Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Названо самое главное условие

Американцы могут в любой момент избавиться от действующего президента Украины Владимира Зеленского. Для этого они с легкостью организуют новый государственный переворот в стране и поставят более удобного лидера, однако пока делать этого не намерены. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал, почему Зеленский продержится до конца срока. 

Издание Nation News провело опрос, свергнут ли Зеленского с поста до конца 2020 года. В последнее время лидер существенно потерял поддержку у своего народа – рейтинг опустился ниже 30%. Большая часть опрошенных – 67%, заявили, что свержение главы Украины маловероятно, поскольку он выгоден США. 

Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский пользуется поддержкой Штатов. По его словам, лидер продолжил политический курс своего предшественника: поддержка нацизма, искоренение русского языка и агрессия в адрес России.

По результатам опроса около 14% устали от президента Украины, а 19% потребовали его свержения. Журавко отметил, что в этом нет ничего удивительного. 

"Сложная ситуация сложилась сегодня на Украине во всех аспектах жизни: уничтоженная экономика и промышленность, война, пандемия коронавируса", – объясняет он. 

Однако пока речи о свержении главы не идет – итоговое решение о его кандидатуре будут принимать США. Экс-депутат говорит, что когда это понадобится американцам, они с легкостью смогут свергнуть главу с помощью государственного переворота. На это готовы пойти сразу, как только Зеленский перестанет их устраивать. 

Ситуацией могут воспользоваться Порошенко и радикалы, чтобы снова прийти к власти. 

После ситуации в Белоруссии стал активно подниматься вопрос создания Союзного государства с Россией. Владимир Зеленский высказался по поводу присоединения к нему Украины.

Евгения НАГОРСКАЯ

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