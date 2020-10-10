Стороны обвиняют друг друга в военных провокациях

Буквально через час после вступления в силу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, Армения и Азербайджан накинулись друг на друга с новыми обвинениями. Стороны уверяют, что ни о каком перемирии не идет и речи, перекидывая ответственность за активизацию военных действий.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что буквально через пять минут после вступления режима в силу Азербайджан предпринял атаку в направлении Карахамбейли. В Карабахе предприняли меры, чтобы предотвратить атаку.

В свою очередь в Азербайджане сообщили, что Армения начала обстрел населенных пунктов Тертерского и Агдамского районов. Каждая из сторон обвинения в свой адрес отрицает.

Ранее ночью с 9 по 10 октября представители Армении и Азербайджана во время переговоров в Москве смогли договориться о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Встреча длилась около 11 часов в закрытом режиме.