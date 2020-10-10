Интеграция между Россией и Белоруссией будет зависеть от Запада - эксперт

Интеграция между Россией и Белоруссией будет зависеть от Запада - эксперт
Роман Головченко и Михаил Мишустин. Фото: Alexander Astafyev/TASS/www.globallookpress.com
Лукашенко не торопиться заключать договор с РФ

Лукашенко "давит на тормоза" в вопросе объединения Белоруссии и России, несмотря на крайне напряженную обстановку в республике. Об этом заявил белорусский эксперт Александр Моргунов. В будущем темпы и степень интеграции между странами будут зависеть, вероятнее всего, от того давления, которое оказывает Запад на президента РБ, считает он. 

Эксперт объясняет, что у Лукашенко есть два пути: по направлению к России, либо к Польше. На объединение этих направлений надежды нет из-за крайне напряженных отношений между Москвой и Варшавой, поэтому лидер вынужден выбирать. 

Моргунов полагает, что если между Россией и Белоруссией произойдет интеграция, то можно говорить о некой форме конфедерации, хотя стороны союза будут между собой неравноправны. 

"Похожая конфедерация в этих краях была создана четыре с половиной века назад из Великого княжества Литовского и Польского королевства – Речь Посполитая двух народов", – говорит он в интервью "Украина.ру".

Он отметил, что в случае объединения государств возможен аналог, но с некоторой оглядкой на опыт СССР. 

Сейчас, по его мнению, Лукашенко медлит с заключением договора о Союзном государстве с Россией. Внутренние протесты и внешнеполитическое давление подталкивают лидера все ближе к Москве, но пока он надеется, что если переждать, то можно будет отделаться "малыми жертвами".  

"Так что степень и темп интеграции между РБ и РФ, а также качество и темп внутренних белорусских реформ сейчас в наибольшей степени зависят от того давления, которое оказывают на Лукашенко западные политики и местные протестующие", – подытожил он. 

Эксперты полагают, что создание Союзного государства может помочь Белоруссии преодолеть внутренний кризис. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: "Академик Черский" вернется к "Северному потоку - 2" не раньше ноября

Корабль уже несколько дней находится на ремонте

Лавров неожиданно отреагировал на заявления главы датского МИД по Навальному - видео

Министр решил прерваться с коллегой на перерыв

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей