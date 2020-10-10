Аксенов резко высказался об Украине после скандала с консулом в Крыму

Аксенов резко высказался об Украине после скандала с консулом в Крыму
Сергей Аксенов. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Незалежная наказала другую страну за признание полуострова российским

Новые санкции Украины против Никарагуа в связи с назначением почетного консула в Крыму назвали "криком беспомощности". Такое мнение высказал глава региона Сергей Аксенов. 

Напомним, ранее МИД Украины направил в Никарагуа ноту протеста, связанную с назначением в Крыму почетного консула – им назначили экс-представителя президента РФ на полуострове Олега Белвенцева. Манагуа никак не ответило на претензию украинцев, что сильно их разозлило. В результате в минувшую пятницу кабмин Украины принял решение о введение новых санкций против Никарагуа. Подобные действия раскритиковал Сергей Аксенов. 

На своей странице в социальных сетях он заявил, что решения Украины не интересуют никого: ни страны, принимающие свои решения по вопросу полуострова, ни крымчан. 

"Санкции, которые так "щедро" раздает Украина, – это, на самом деле, крик беспомощности. Страна, лишенная стержневых основ государственности, искалеченная множеством внутренних социально-экономических проблем и управляемая заокеанскими кукловодами, способна только на бессмысленные санкции, пустые заявления и глупые обвинения", – написал он. 

Аксенов заявил, что Никарагуа обладают своим суверенным правом назначать консулов в другой стране, а также, что у этого государства "справедливая и честная позиция" в отношении Крыма. К примеру, еще в 2014 году страна признала полуостров частью российской территории. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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