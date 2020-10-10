В Киргизии утвердили новое правительство

Главой кабмина стал Жапаров

Парламент Киргизии утвердил новый состав правительства. Об этом сообщили СМИ.

Главой кабмина стал Садыр Жапаров, за его кандидатуру проголосовали все присутствующие на заседании депутаты, передает корреспондент РИА "Новости". Недавно политик вышел из тюрьмы.

Напомним, прежнее правительство Киргизии ушло в отставку вчера, 9 октября.

Карина СИРАЗОВА

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