Лукашенко провел утро в СИЗО КГБ

Лукашенко провел утро в СИЗО КГБ
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Республики оказался в компании оппозиционеров

Александр Лукашенко прибыл в СИЗО КГБ утром в субботу, 10 октября. Как удалось выяснить журналистам, белорусский лидер провел закрытую встречу по вопросам конституции.

Президент общался с представителями оппозиции четыре с половиной часа. Лукашенко прибыл в следственный изолятор, чтобы выслушать мнение всех. На опубликованной телеграм-каналом "Пул Первого", приближенного к пресс-службе президента, фотографии Лукашенко сидит в окружении так называемого координационного совета и объединенного штаба.

На снимке с президентом можно увидеть Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, координатора штаба Лилию Власову и других арестованных, передает "Интерфакс".

"Конституцию на улице не напишешь",

– сказал собравшимся Лукашенко. Другие подробности тайной встречи будут известны позже.

  

Напомним, что в Белоруссии продолжаются протесты – жители Республики не согласны с результатами президентских выборов. Кроме того, оппозиция требует проведения конституционной реформы.

Сейчас на улицах страны стало спокойнее, но Лукашенко считает, что расслабляться рано. По его мнению, Белоруссию ждут более радикальные протесты.

Карина СИРАЗОВА

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