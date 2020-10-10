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Александр Лукашенко прибыл в СИЗО КГБ утром в субботу, 10 октября. Как удалось выяснить журналистам, белорусский лидер провел закрытую встречу по вопросам конституции.
Президент общался с представителями оппозиции четыре с половиной часа. Лукашенко прибыл в следственный изолятор, чтобы выслушать мнение всех. На опубликованной телеграм-каналом "Пул Первого", приближенного к пресс-службе президента, фотографии Лукашенко сидит в окружении так называемого координационного совета и объединенного штаба.
На снимке с президентом можно увидеть Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, координатора штаба Лилию Власову и других арестованных, передает "Интерфакс".
"Конституцию на улице не напишешь",
– сказал собравшимся Лукашенко. Другие подробности тайной встречи будут известны позже.
Напомним, что в Белоруссии продолжаются протесты – жители Республики не согласны с результатами президентских выборов. Кроме того, оппозиция требует проведения конституционной реформы.
Сейчас на улицах страны стало спокойнее, но Лукашенко считает, что расслабляться рано. По его мнению, Белоруссию ждут более радикальные протесты.
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