"Суровые обстоятельства его прижали": эксперты о поступке Лукашенко

"Суровые обстоятельства его прижали": эксперты о поступке Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Накануне президент Белоруссии посетил в СИЗО КГБ политзаключенных

Жест Александра Лукашенко оценили политические обозреватели и аналитики. Высказались о поступке главы государства и в столь нелюбимых им соцсетях.

Так, обозреватель Александр Класковский отметил, что бравада Лукашенко – это напускное. На самом деле политик сейчас в сложных обстоятельствах, которые его "прижали". Об этом пишет "Брестская газета".

Об осадном положении белорусского президента говорит и аналитик Петр Кузнецов. Встретившись с политзаключенными, Лукашенко пытается возобновить диалог с Европой и одновременно повлиять на мнение белорусов – показать, что урегулировать ситуацию с протестами в стране может только он. Гражданам республики в эту игру не стоит ввязываться, заявил он.

Аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев указал, что Лукашенко, на его взгляд, в отчаянии. Это и толкнуло его на такой поступок.

"Это знак того, что дела на российском фронте совсем плохи".

Напомним, СИЗО КГБ Лукашенко посетил накануне утром. Больше четырех часов продлился разговор президента с оппозиционерами, среди которых – Виктор Бабарико. Содержание переговоров засекретили.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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