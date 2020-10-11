Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
Жест Александра Лукашенко оценили политические обозреватели и аналитики. Высказались о поступке главы государства и в столь нелюбимых им соцсетях.
Так, обозреватель Александр Класковский отметил, что бравада Лукашенко – это напускное. На самом деле политик сейчас в сложных обстоятельствах, которые его "прижали". Об этом пишет "Брестская газета".
Об осадном положении белорусского президента говорит и аналитик Петр Кузнецов. Встретившись с политзаключенными, Лукашенко пытается возобновить диалог с Европой и одновременно повлиять на мнение белорусов – показать, что урегулировать ситуацию с протестами в стране может только он. Гражданам республики в эту игру не стоит ввязываться, заявил он.
Аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев указал, что Лукашенко, на его взгляд, в отчаянии. Это и толкнуло его на такой поступок.
"Это знак того, что дела на российском фронте совсем плохи".
Напомним, СИЗО КГБ Лукашенко посетил накануне утром. Больше четырех часов продлился разговор президента с оппозиционерами, среди которых – Виктор Бабарико. Содержание переговоров засекретили.
Президент Республики оказался в компании оппозиционеров
Роль Певчих в инциденте с "отравлением" до сих пор не разгадана