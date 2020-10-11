Тихановскую обматерили за приглашение Путина на переговоры по Белоруссии

Тихановскую обматерили за приглашение Путина на переговоры по Белоруссии
Светлана Тихановская. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стороннику украинского Майдана кажется, что наш президент посягает на суверенитет Республики

Экс-лидер белорусской панк-рок-группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок обрушился с жесткой критикой на бывшую участницу предвыборной гонки за пост президента Белоруссии. Не стесняясь в выражениях, автор гимна украинского Майдана разгромил инициативу Светланы Тихановской пригласить российского лидера Владимира Путина в качестве медиатора на переговоры с действующим президентом республики Александром Лукашенко.

Фронтмен группы Brutto считает главу РФ "антигероем человечества" и "доктором Зло". По мнению артиста, участие Владимира Путина в переговорах может поставить под вопрос независимость Белоруссии. Плоды своих размышлений Сергей выложил на странице в "Инстаграм".

"На переговоры волка с зайцем приглашается лисица", – упражняется в остроумии активный сторонник украинского Майдана.

По мнению певца, российский главнокомандующий планирует восстановить Советский Союз и объединить под одним мощным руководством бывшие союзные республики. А посему рассчитывать на его поддержку в отстаивании суверенитета Белоруссии не стоит.

Михалок также призвал Тихановскую "заниматься" прямыми обязанностями главнокомандующего страны. По мнению музыканта, "президент Света" должна издавать указы и декреты.

Недавно "Утро.ру" рассказывало, как неизвестный выдал себя за Тихановскую и сорвал заседание парламента в Дании. "Лжесветлана" 40 минут водила за нос датских депутатов.

Ольга ФЕДОРОВА

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