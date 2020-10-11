Глава эстонского МИД завтра обратится с таким призывом к европейским коллегам

Руководитель внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу запланировал на завтра обращение к главам МИД стран-участниц Евросоюза. Эстонец хочет попросить своих коллег ввести рестрикции против ряда высокопоставленных россиян, которые, по его мнению, причастны к "отравлению" оппозиционера Алексея Навального.

Завтра в Люксембурге пройдет заседание Совета Евросоюза. На этом мероприятии Рейнсалу и намерен поднять вопрос антироссийских санкций. О планах эстонского политика рассказали на сайте МИД страны.

Рейнсалу убежден, что применение рестрикций поможет в борьбе с "усугубляющимся деструктивным поведением России". Эстонец считает, что на территории нашей страны ведется преследование общественных активистов.

Кроме того, глава МИД Эстонии собирается поддержать проведение "беспристрастного" расследования по делу якобы отравленного блогера и проследит, чтобы организаторы "атаки" получили по заслугам.

Тем временем в деле Навального появляется все больше неувязок. Недавно журналисты попытались выяснить, какую роль во всей этой истории сыграла таинственная спутница Навального Мария Певчих.