В администрация Белого дома заявили, что смогли добиться диалога с РФ

Президент США Дональд Трамп намерен завершить со своим российским коллегой Владимиром Путиным заключение о ядерном соглашении в срок, который стал неожиданным для многих высокопоставленных лиц. Как отмечает источник, глава Соединенных Штатов пытается достигнуть намеченного результата перед самым началом президентской кампании, которая состоится в ноябре.

В настоящее время администрация Белого дома полагает, что смогла достигнуть результата после диалога главы Совбеза РФ Николая Патрушева и представителя нацбезопасности Штатов Роберта О’Брайена, который состоялся в Женеве еще в начале октября. Встреча стала толчком к дальнейшему обсуждению по СНВ.

Как отмечает Axious, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков намерен обсудить в Финляндии контроль по реализации соглашений с Маршаллом Биллингсли, представителем главы Соединенных Штатов.

Также источник утверждает, что, в случае, если РФ откажется от срочного заключения соглашения, новая сделка по СНВ может сорваться. По словам Биллингсли, Москва ответила согласием на предложение "немного подождать".

Ранее сенатор США Эдвард Марки выступил с предложением продлить действие СНВ-3 вместе с РФ, не привлекая к этому Пекин. Он отметил, что ядерный потенциал Китая отстает от американского и российского, и КНР неоднократно игнорировала призывы Штатов участвовать в сделке.