Транзит власти: как Минску спасти Белоруссию после ухода Лукашенко

Транзит власти: как Минску спасти Белоруссию после ухода Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Доверие к действующему ЦИК Белоруссии остается на низком уровне, утверждает СМИ

Действующая власть в Белоруссии заинтересована в стабильной передаче государственных постов без радикального изменения курса государства. Лишь в таком случае госаппарат получит шанс на сохранение своей безопасности.

По информации бывшего главы Института социологии Национальной академии наук Геннадия Коршунова, к действующему составу белорусского ЦИК испытывают доверие лишь 11% жителей Минска. Положение можно изменить с помощью замены главы Центризбиркома Лидии Ермошиной – она объявила о своем намерении покинуть пост в ходе президентской кампании, прошедшей в августе.

В таком случае, передает "Украина.ру", действующий глава Республики Александр Лукашенко может возглавить либо новый парламент, который сформируется после проведения конституционной реформы, либо Совбез.

Сам глава Республики заявлял в прошлом месяце, что склонен к проведению досрочных президентских выборов, и не исключал, что, возможно, "пересидел". Как отмечает издание, глава МИД России Сергей Лавров высоко оценил предложение белорусской стороны по выходу из политического кризиса, заявив, что предложенная Лукашенко идея о проведении конституционной реформы довольно перспективна – Россия видит в этом шаг к стабилизации обстановки в Белоруссии, которая находится на западных границах РФ.

По словам политолога Евгения Спицына, Лукашенко смог сохранить кресло благодаря грамотным действиям во время протестов в самом начале президентской кампании. Впрочем, полагает эксперт, Запад на намерен с этим мириться и не оставит попыток смены госрежима в Белоруссии. Единственный способ избежать этого сценария – союз с Россией.

Егор МАЛКОВ

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