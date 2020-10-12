Зеленский высказался о своем уходе с поста президента Украины

Зеленский высказался о своем уходе с поста президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Лидер страны заявил, что вовсе не гонится за рейтингом

Глава Незалежной Владимир Зеленский заявил, что ни в коем случае не пытается держаться за свою власть. Действующий президент Украины также сообщил, что никогда не "цеплялся" за рейтинги и государственный пост.

Зеленский добавил, что, если сам окажется не способен добиться мира в Донбассе, то стране необходим тот лидер, который сможет завершить начатое.

Глава Незалежной уверен: Киев готов к выполнению Минских договоренностей. Зеленский также отметил, что заявлял об этом как России, так и Германии, однако Украина не станет закреплять особый статус региона в конституцию, так как считает такой вариант невозможным для исполнения.

По мнению Зеленского, Киев не сможет обеспечить проведение выборов в Донбассе при вхождении региона в состав Незалежной – наблюдатели не приедут туда из-за вооруженных жителей, и по этой причине Минские соглашения должны быть "немного более гибкими", о чем украинский президент сообщил в интервью BBC.

Ранее экс-депутат Рады Алексей Журавко заявил, что США могут моментально избавиться от Зеленского с помощью очередной "оранжевой революции", однако Вашингтон намерен отставить действующего лидера до конца его президентского срока.

Политолог Андрей Ваджра уверен: Зеленский пытается спасти свой рейтинг. Именно этим и объясняется его неофициальная попытка пойти на переговоры с Москвой.

Егор МАЛКОВ

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Серж
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клоун...
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