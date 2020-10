После лечения от коронавируса глава США Дональд Трамп может принимать неадекватные решения, поэтому ему нельзя доверять ядерные арсеналы страны. Такое мнение высказывают американские эксперты.

На прошлой неделе стало известно, что, помимо противовирусного препарата, Трампу давали дексаметазон – стероид, влияющий на психическое состояние человека.

По мнению профессора Массачусетского технологического института Випина Наранга, это лекарство способно превратить пациента в параноика. Поэтому дежурные в центре командования вооруженными силами США должны иметь полномочия не выполнять приказ президента, если он покажется ему странным, пишет The New York Times.

Аналогичное мнение высказал и представитель Федерации американских ученых в Вашингтоне Ханс Кристенсен. По его словам, принимающий такие лекарства президент не должен иметь доступа к ядерной кнопке.

Эти высказывания подхватили в Демократической партии США. Так, сенатор Нэнси Пелоси внесла законопроект о создании специальной комиссии, которая должна определить дееспособность президента. В ответ Трамп назвал "сумасшедшей" саму Пелоси.

Crazy Nancy is the one who should be under observation. They don’t call her Crazy for nothing! https://t.co/7vE0Jvq0dM