Евросоюз продлил санкции против России из-за Скрипалей

Теперь рестрикции будут действовать до середины осени 2021 года

Совет ЕС объявил о том, что антироссийские санкции, которые были введены за "применение химического оружия", продлены до 16 октября 2021 года.

Ограничительные меры касаются также дела Скрипалей, передает РИА "Новости". 

В марте 2018-го Лондон заявил, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, а также его дочь Юля были отравлены "Новичком". В Великобритании обвинили Россию в причастности к этому преступлению, не предоставив доказательств. После ЕС ввел санкции из-за этого инцидента против Москвы. 

Полина ИВАНОВА

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