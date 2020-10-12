Теперь рестрикции будут действовать до середины осени 2021 года

Совет ЕС объявил о том, что антироссийские санкции, которые были введены за "применение химического оружия", продлены до 16 октября 2021 года.

Ограничительные меры касаются также дела Скрипалей, передает РИА "Новости".

В марте 2018-го Лондон заявил, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, а также его дочь Юля были отравлены "Новичком". В Великобритании обвинили Россию в причастности к этому преступлению, не предоставив доказательств. После ЕС ввел санкции из-за этого инцидента против Москвы.