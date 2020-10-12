Непредсказуемостью президента США могут воспользоваться в России

В Кремле могут сколько угодно говорить о том, что готовы работать с любым главой Белого дома, однако есть объективные причины считать Дональда Трампа наиболее удобной для России кандидатурой в президенты США. На это указал политолог Алексей Климовский.

По его мнению, с Трампом проще иметь дело из-за его импульсивности, склонности к сиюминутным решениям на основании выгод в конкретный момент. К тому же против него настроена американская политическая элита. Это ослабляет его позиции как политического лидера и облегчает работу Москве и Пекину.

Кроме того, Трамп как прагматик предпочитает не связывать себя долгосрочными обязательствами, в частности, он не обещал ужесточать санкции против России. В отличие от него Джо Байден постоянно высказывает претензии к Москве, заявляет о необходимости ужесточать антироссийские меры.

"Если он реализует хотя бы часть этих намерений, российская экономика может оказаться на грани коллапса, проще говоря – рухнет",

– приводит "ФедералПресс" мнение Климовского. Причем дело не в самом Байдене, а в силах, стоящих за ним. Еще хуже, если во главе США по каким-либо причинам окажется Камала Харрис, выдвинутая демократами на пост вице-президента США.

Так что России и точки зрения влияния на экономику, и исходя из политических перспектив выгодно переизбрание Дональда Трампа на второй срок, делает вывод эксперт.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Ранее стало известно, что Трамп велел активизировать усилия по заключению ядерной сделки с Россией, чтобы заработать дополнительные очки к выборам. При этом его политические противники в стране заявляют, что он психически нездоров после лечения от коронавируса, и хотят лишить его доступа к ядерной кнопке.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил сравнение Трампа со своим щенком.