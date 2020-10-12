Опрос показал низкий уровень доверия американцев к избирательной системе США

Опрос показал низкий уровень доверия американцев к избирательной системе США
Фото: Stefani Reynolds / CNP /MediaPun/www.globallookpress.com
Антирекорд объясняется незаконными действиями кандидатов

Проведенный социологический опрос перед предстоящей президентской кампанией в Соединенных Штатах выявил низкий уровень доверия местного населения к действующей избирательной системе государства. Основные претензии местных жителей строятся вокруг обвинений в отношении властей в мошенничестве и незаконных махинациях с голосами избирателей.

В сравнении с 2018 годом показатель доверия населения упал на 11%. Такой антирекорд социологические службы объясняют массовым разочарованием действиями властей среди простых американцев.

Жители Штатов жалуются на проблемную работу почтовых служб и многочисленные мошеннические действия, связанные с голосованием.

Согласно приведенному опросу от ABC/WaPo, зафиксировавшего разрыв между избирателями с досрочным волеизъявлением и теми, кто намерен отдать свой голос в день проведения выборов, упавшее доверие может вылиться в массовое недовольство, которое, в свою очередь, может привести к необратимым результатам для Соединенных Штатов.

Голосование на должность президента США состоится 3 ноября. Последние проведенные опросы показали, что лидерство удерживает представитель демократов Джо Байден, который пользуется доверием 50% потенциальных избирателей. У действующего президента США Дональда Трампа поддержка составляет около 41%.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Запрет "Северного потока - 2" окажется губительным для Европы

Россия не понесет серьезные потери из-за приостановки строительства газопровода

В России зреет протест против COVID-изоляции

На этот раз ограничения могут быть более избирательными, чем в первый "карантин"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей