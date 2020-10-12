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Проведенный социологический опрос перед предстоящей президентской кампанией в Соединенных Штатах выявил низкий уровень доверия местного населения к действующей избирательной системе государства. Основные претензии местных жителей строятся вокруг обвинений в отношении властей в мошенничестве и незаконных махинациях с голосами избирателей.
В сравнении с 2018 годом показатель доверия населения упал на 11%. Такой антирекорд социологические службы объясняют массовым разочарованием действиями властей среди простых американцев.
Жители Штатов жалуются на проблемную работу почтовых служб и многочисленные мошеннические действия, связанные с голосованием.
Согласно приведенному опросу от ABC/WaPo, зафиксировавшего разрыв между избирателями с досрочным волеизъявлением и теми, кто намерен отдать свой голос в день проведения выборов, упавшее доверие может вылиться в массовое недовольство, которое, в свою очередь, может привести к необратимым результатам для Соединенных Штатов.
Голосование на должность президента США состоится 3 ноября. Последние проведенные опросы показали, что лидерство удерживает представитель демократов Джо Байден, который пользуется доверием 50% потенциальных избирателей. У действующего президента США Дональда Трампа поддержка составляет около 41%.
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