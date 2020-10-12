Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
Вслед за ограничениями для белорусских чиновников Евросоюз принял решение ввести санкции и против Александра Лукашенко. Об этом пишут СМИ со ссылкой на дипломатического источника.
Политическое решение приняли главы МИД всех 27 стран. Согласовав единую позицию, ЕС включил президента в санкционный список для Белоруссии. Причиной послужила инаугурация Лукашенко после выборов, которые в Европе не сочли свободными и справедливыми, сообщает "Известия".
Ранее Евросоюз одобрил санкции для 40 белорусских чиновников, однако Лукашенко в списке не было. В Кремле назвали это решение верным, ведь внесение президента в черный список обернется ухудшением отношений с Белоруссией.
Республика на введенные ранее визовые ограничения ЕС ответила тем же. Кроме того, Лукашенко пригрозил ударить по экономике стран Прибалтики.
Россия не понесет серьезные потери из-за приостановки строительства газопровода
На этот раз ограничения могут быть более избирательными, чем в первый "карантин"