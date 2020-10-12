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Высылка Болгарией двух российских сотрудников торгпредства, подозреваемых в шпионаже, не осталась незамеченной Россией. Москва объявила персонами нон-грата двух дипломатов посольства этой страны.
Об этом объявили болгарскому послу Атанасу Крыстину в российском МИДе этим утром, сообщает РИА "Новости".
В сентябре разгорелся скандал – Болгария заподозрила двух россиян в том, что они якобы собирали информацию о вооружении армейских подразделений и дислокации армии. В России отметили, что София не предоставила доказательства этой истории, и назвали эти обвинения "надуманными".
Позже глава правительства этого государства Бойко Борисов заявил, что у Софии было достаточно доказательств, а Болгария не приемлет шпионажа.
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