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На российского военного журналиста, автора проекта WarGonzo Семена Пегова завели уголовное дело в Азербайджане. Его обвинили в деятельности против Баку, сговоре с армянской стороной и незаконном пересечении госграницы.
"Через территорию Армении проник в Ханкенди и другие оккупированные населенные пункты",
- говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана. По местному законодательству, Пегову грозит до 5 лет тюрьмы.
Азербайджанское ведомство направило запрос о правовой помощи российским коллегам, передает телеканал "360".
После возобновления вооруженной борьбы Баку и Еревана за Нагорный Карабах, Пегов в своем телеграм-канале вел трансляции из Стапанакерта и публиковал кадры обстрелов с азербайджанской стороны.
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