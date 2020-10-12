Азербайджанские правоохранители попросили помощи у коллег из РФ

На российского военного журналиста, автора проекта WarGonzo Семена Пегова завели уголовное дело в Азербайджане. Его обвинили в деятельности против Баку, сговоре с армянской стороной и незаконном пересечении госграницы.

"Через территорию Армении проник в Ханкенди и другие оккупированные населенные пункты",

- говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана. По местному законодательству, Пегову грозит до 5 лет тюрьмы.

Азербайджанское ведомство направило запрос о правовой помощи российским коллегам, передает телеканал "360".



После возобновления вооруженной борьбы Баку и Еревана за Нагорный Карабах, Пегов в своем телеграм-канале вел трансляции из Стапанакерта и публиковал кадры обстрелов с азербайджанской стороны.