В Баку завели дело на побывавшего в Карабахе российского журналиста

Азербайджанские правоохранители попросили помощи у коллег из РФ

На российского военного журналиста, автора проекта WarGonzo Семена Пегова завели уголовное дело в Азербайджане. Его обвинили в деятельности против Баку, сговоре с армянской стороной и незаконном пересечении госграницы.

"Через территорию Армении проник в Ханкенди и другие оккупированные населенные пункты",

- говорится в  сообщении Генпрокуратуры Азербайджана. По местному законодательству, Пегову грозит до 5 лет тюрьмы.

Азербайджанское ведомство направило запрос о правовой помощи российским коллегам, передает телеканал "360"

После возобновления вооруженной борьбы Баку и Еревана за Нагорный Карабах, Пегов в своем телеграм-канале вел трансляции из Стапанакерта и публиковал кадры обстрелов с азербайджанской стороны.

Николай ВИКТОРОВ

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