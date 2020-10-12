Тихановская обозначила свое единственное требование к Путину

Тихановская обозначила свое единственное требование к Путину
Светлана Тихановская. Фото: Florian Gaertner via www.imago-i/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Глава белорусской раскрыла суть возможных переговоров

Светлана Тихановская продолжает заявлять, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В своем недавнем интервью она рассказала о сути возможных переговоров с главой РФ. 

Глава белорусской оппозиции объяснила, что у нее есть всего лишь одно требование к Путину – позволить белорусам "все сделать самим", добавив при этом, что оппозиция в РБ не против России. 

"Но мои, то есть переговоры белорусов с Путиным, это не переговоры: вы убираете Лукашенко, мы вам сдаем страну. Нет, ни в коем случае. Это переговоры о том, чтобы Россия не вмешивалась в дела Беларуси", – заявила Тихановская в интервью TUT.BY. 

Оппозиционерка также добавила, что не намерена прекращать сотрудничество двух стран, пишет URA.RU. "Стену мы не построим", – сказала бывшая участница предвыборной гонки за пост президента Белоруссии. 

Она также рассказала, что оппозиция активно работает, чтобы найти выход из сложившейся ситуации, прорабатывая при этом различные варианты. Тихановская отметила, что любое неверное решение может привести к ухудшению положения, поэтому ее команда по-прежнему продолжает настаивать на диалоге действующих властей с оппозицией и проведении новых выборов. 

Напомним, что ранее Сергей Михалок обматерил Светлану Тихановскую за приглашение Владимира Путина на переговоры по Белоруссии. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Серж
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кто она такая, чтоб у Путина что то требовать?
кухарка!
Гость
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Белорусы наивные. Такими наивными были и украинцы до 2014 года, до тех пор пока срецслужбы РФии не оболванили крымчан, луганчан, донетчан, а потом "братская" Россия стырила Крым и развязала войну на Донбассе. Всё что хочет Россия, так это что бы бывшие вассалы жили на поводку и по указке из Кремля!
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