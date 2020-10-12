Депутаты Рады накинулись друг на друга из-за российской вакцины

Депутаты Рады накинулись друг на друга из-за российской вакцины
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Политики не стесняясь обменивались нелестными выражениями в адрес друг друга

Российское лекарство от коронавируса "Спутник V" стало камнем преткновения для украинских депутатов. После скандала в Раде двое из них теперь намерены решить свой конфликт через суд. 

Депутат партии "Слуга народа" Александр Качура планирует засудить свою коллегу по фракции Елизавету Богуцкую. Она раскритиковала его намерение вакцинироваться от коронавируса российским препаратом вслед за Виктором Медведчуком, а также его призывы провакцинировать и народ Украины. 

"Это ж надо вообще быть тупым ботинком, чтоб на украинцах тестировать российский медицинский полуфабрикат", – заявила она. 

Однако эти слова депутат воспринял остро, "отомстив" обидчице не только издевательским постом в соцсети, но и угрозой судебного иска. 

Подивіться на фото. Як думаєте, це адекватна людина? Коли країна щодня долає антирекорд хворих на COVID-19, Єлизавета...

Опубликовано Олександр Качура Воскресенье, 11 октября 2020 г.

"Посмотрите на фото. Как думаете, это адекватный человек? Когда страна каждый день преодолевает антирекорд заболевших COVID-19, Елизавета Богуцкая смеется и плюет на жизни и здоровье окружающих", – написал он.

Качура намерен отсудить у своей коллеги приличную сумму за оскорбления, а вырученные деньги направить "организациям переселенцев аннексированного Крыма", поскольку хотя бы таким образом, по его заявлению, она сможет помочь крымчанам. 

Многие из высокопоставленных чиновников на Украине в панике из-за коронавируса. Она намерены обходными путями получить российскую вакцину, поскольку никакой альтернативы ей не существует.

Евгения НАГОРСКАЯ

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