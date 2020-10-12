ЕС принял решение по санкциям против России из-за Навального

ЕС принял решение по санкциям против России из-за Навального
Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
Информацию озвучил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

Стало известно, что дипломаты ЕС согласовали политическое решение по санкциям из-за инцидента, произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным – страны пришли к единому мнению, что против России должны быть введены санкции, сообщает РИА "Новости".

Технические органы союза займутся завершением процедуры. Однако при этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель добавил, что ситуация с главой ФБК (признана иноагентом в РФ) не является определяющей в отношениях Евросоюза и России. 

"Мы настаиваем на выполнении минских соглашений, и это является ключевым условием для любого изменения в наших отношениях с Россией", – добавил Боррель.

Напомним, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на заявления главы датского МИД по Навальному. 

К слову, санкции Евросоюза из-за "отравления" Алексея Навального могут коснуться конкретных россиян и организаций.  

Напомним, что оппозиционеру стало плохо во время полета 20 августа. После экстренной посадки самолета в Омске Навального доставили в одну из городских больниц, а 22 августа его перевезли в немецкую клинику "Шарите". 

Позже немецкие врачи объявили, что Навальный был отравлен "Новичком". Сам Алексей заявил, что не сомневается в том, что был отравлен "Новичком", и объяснил, почему яд начал действовать спустя несколько часов, а не сразу. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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