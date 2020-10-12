Польский президент оконфузился перед Зеленским словами о Крыме

Польский президент оконфузился перед Зеленским словами о Крыме
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Анджей Дуда неожиданно отказал украинскому лидеру в праве на полуостров

Сегодня состоялась встреча президентов Польши и Украины. Главы государств обсудили вопросы восстановления границ Украины и сохранения санкций против РФ. Однако Анджей Дуда серьезно оконфузился, говоря о принадлежности спорных территорий. 

Глава Польши заявил, что изменение границ, установленных по итогам Второй мировой войны, недопустимо. На ошибку польского президента указал политолог Владимир Корнилов, который подчеркнул, что после войны Крым был назначен частью России. 

Корнилов издевательски задал вопрос, накажет ли Киев за такую оговорку своего близкого польского друга, косвенно указывая на все факты возмущения Украины по поводу принадлежности Крыма к России. 

Напомним, что в 2014 на полуострове был проведен референдум, в результате которого жители выразили свое желание воссоединиться с Россией. Международное сообщество не признало результатов референдума, посчитав, что РФ незаконно присоединила Крым. 

Ранее экс-депутат Верховной рады заявил, что Украине давно пора забыть о Крыме и наконец задуматься о выполнении Минских соглашений. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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пора плмеряться игрой на рояле кожаными дудами зеле и дуде
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