Немцы нашли повод сохранить отношения с Россией после скандала с Навальным

Немцы нашли повод сохранить отношения с Россией после скандала с Навальным
Фото: Christoph Soeder/dpa/www.globallookpress.com
Обвинения в адрес Москвы при этом утихать не будут

В Берлине заявили, что после обвинений в адрес России в причастности к отравлению с Навальным, хакерской атаки на Бундестаг в 2015 и убийство в стране грузинского гражданина, намерены сохранить "хотя бы разумные" отношения с Москвой. Такое заявление сделал глава немецкого МИД Хайко Маас, несмотря на то, что доказательств причастности России каждому из инцидентов доказано не было. 

Маас высказался по поводу сотрудничества с Россией после заявления немецких политиков, что скандал вокруг Навального заморозит двусторонние отношения. 

" Мы – страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении", – приводит его слова РИА "Новости".  

Также глава МИД подчеркнул, за в последние годы Германия приложила немало усилий, чтобы продолжать поддерживать отношения с Россией, пишет телеканал "360"

Российскую сторону крайне возмущают все обвинения по причастности к "отравлению" Навального. Заместитель представителя России при ООН Алексей Полянский заявляет, что Запад намеренно передергивает факты ради продвижения собственных геополитических интересов. 

Он также подчеркнул, что все обвинения в адрес РФ выдвигаются в духе "кто еще, если не Россия?", пишет RT.

"А доказательств как не было, так и нет: они, дескать, засекречены. Взаимодействовать с Россией при этом страны Запада наотрез отказываются. Наши неоднократные запросы о сотрудничестве и правовой помощи попросту игнорируются", – возмутился он.

Полянский подчеркнул, что все претензии по поводу отсутствия в стране расследования об инциденте упираются в тот факт, что Германия так и не представила никаких доказательств отравления, а по выводам СМИ начать разбирательство они не могут. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Александр Кото
Ответить
Им нужна расчленённая на удельные княжества и слабая Россия, представляющая собой сырьевой придаток грядущей экономической мощи Запада! А идеологической основой всему этому является ложное представление Запада о своей исключительности. Они забыли или не знают, что дали мировой науке и культуре русские Ломоносов, Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Менделеев, Шолохов, Королёв и многие другие, представляя нас "грязным, необразованным, вечно пьяным и не имеющего будущего быдлом", предназначение которого безропотно подчиняться Западу! Нам, как в своё время с Гитлером, не о чем с ними договариваться!
Гость Zenit
Ответить
Из всего этого лично я делаю вывод, что Запад никогда не перестанет быть свиньёй по отношению к России. Ради своей личной выгоды западные страны идут на любую подлость. 33 "вагнеровца", "убийство" журналиста Бабченко, катастрофа МН-17, провокация с отравлением Навального - это всё дело рук западных спецслужб. Не верю, что Меркель не замешана в этих подлостях. По собственному желанию или по принуждению от США, но она, как Лидер ЕС в курсе всех подлостей Запада против России.
Иван
Ответить
А Россию они спросили,хочет ли Россия поддерживать какие либо отношения?Я думаю,при Меркель эти отношения останутся в пределах необходимого.Россия попытается использовать при необходимости то,что ей нужно от Германии,в остальном,дальнейшего развития не будет!
Karimzade Shalva
Ответить
Лавров, самый прекрасный дипломат, но слишком культурный и мягкий, по натуре, а в сегодняшнем мире, как мы видим, такая культурность приводит к унижениям и оскорблениям. Значит, нужно действовать по методу: какой привет, такой ответ. Лукашенко, в ответ всем, всех послал <цензура>, аннулировал аккредитации всем журналистам, отказался от общения с лидерами Европиндосии и что? Ничего, все заткнулись, у них поменялась риторика, а то одним разом все напали на него. Поэтому, нужно показать этим говностранам, своё место, у порога. Россия, сегодня не та страна, которая была зависима от мира.
1
новости партнеров

Зеленского обрадовали действия Польши в отношении "Северного потока-2"

Украинцы и поляки пришли к общему выводу по поводу проекта

Россиян подумывают наказать рублем за бездетность

Пары, отказавшиеся от наследников, должны помогать другим

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей