Бессменный президент заберет с собой весь многолетний "болотный застой", уверен эксперт

Белорусский лидер Александр Лукашенко, занимающий пост главы республики более двадцати лет, уйдет с поста во время интеграционного процесса по объединению страны с Россией. Такое заявление сделал глава общественного движения "Русские демократы" Сергей Григоров.

По словам общественника, интеграция двух государств будет проходить по следующей схеме: для начала примут новую конституцию, а затем проведут выборы. После этого власти организуют референдум, посвященный объединению наций.

Григоров добавил, что после отставки Лукашенко весь происходивший при его президентстве "болотный застой" закончится.

"Но и змагары, которых он усиленно выращивал для шантажа России, не придут к власти", – заявил Григоров в интервью "Украина.ру".

Также эксперт добавил, что на сегодняшний день РФ является гарантом безопасности для всего населения, живущего в пределах постсоветского пространства в условиях постоянных военных конфликтов на рубежах.

Григоров уверен: настоящей разницы между жителями РФ и Белоруссии нет – нации объединяет тысячелетняя история, в процессе которой жил и процветал один и тот же народ, который впоследствии был искусственно разделен.

Ранее политолог Евгений Спицын заявил, что Запад не оставит попыток смены госвласти в Белоруссии, несмотря на действия Лукашенко, позволившие ему сохранить президентский пост. Теперь же главе республики предстоит объединиться с РФ – это для него единственный путь спастись.