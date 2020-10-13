Россию хотят объединить с Белоруссией без Лукашенко

Россию хотят объединить с Белоруссией без Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бессменный президент заберет с собой весь многолетний "болотный застой", уверен эксперт

Белорусский лидер Александр Лукашенко, занимающий пост главы республики более двадцати лет, уйдет с поста во время интеграционного процесса по объединению страны с Россией. Такое заявление сделал глава общественного движения "Русские демократы" Сергей Григоров.

По словам общественника, интеграция двух государств будет проходить по следующей схеме: для начала примут новую конституцию, а затем проведут выборы. После этого власти организуют референдум, посвященный объединению наций.

Григоров добавил, что после отставки Лукашенко весь происходивший при его президентстве "болотный застой" закончится.

"Но и змагары, которых он усиленно выращивал для шантажа России, не придут к власти", – заявил Григоров в интервью "Украина.ру".

Также эксперт добавил, что на сегодняшний день РФ является гарантом безопасности для всего населения, живущего в пределах постсоветского пространства в условиях постоянных военных конфликтов на рубежах.

Григоров уверен: настоящей разницы между жителями РФ и Белоруссии нет – нации объединяет тысячелетняя история, в процессе которой жил и процветал один и тот же народ, который впоследствии был искусственно разделен.

Ранее политолог Евгений Спицын заявил, что Запад не оставит попыток смены госвласти в Белоруссии, несмотря на действия Лукашенко, позволившие ему сохранить президентский пост. Теперь же главе республики предстоит объединиться с РФ – это для него единственный путь спастись.

Егор МАЛКОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Мойша Рабинович
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Гость
Наивные белорусы. Все конфликты на постсоветском пространстве (Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Карабах, Донбасс, Крым) искусственно создавались спецслужбами России с одной целью: не дать возможности бывшим республикам СССР вести независимую политику выступая "миротворцем", называя бывших вассалов недостранами, унижая молдавский, украинский, грузинский, азербайджанский народы.
После армянской революции, Пашинян начал рассказывать о многовекторности.
Вот и получил под самое дыхло от России.
Бывшие вассалы должны быть только на поводке Кремля или Кремль вам устроит войну с тер проблемами
Кастрюля не жмет? Может размерчик побольше надо, а то и так ума нету, так еще и неуемное желание поделиться своим бредом с окружающими...
Гость
Ответить
Гость
Наивные белорусы. Все конфликты на постсоветском пространстве (Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Карабах, Донбасс, Крым) искусственно создавались спецслужбами России с одной целью: не дать возможности бывшим республикам СССР вести независимую политику выступая "миротворцем", называя бывших вассалов недостранами, унижая молдавский, украинский, грузинский, азербайджанский народы.
После армянской революции, Пашинян начал рассказывать о многовекторности.
Вот и получил под самое дыхло от России.
Бывшие вассалы должны быть только на поводке Кремля или Кремль вам устроит войну с тер проблемами
Только англосаксам выгодно разделение постсоветского пространства для ослабления и создания бесконечных цветных революций для дестабилизации всего евразийского региона. Сами же они после развала СССР создали объединённую европу. Получается, что запад объединяется, а восток усиленно разделяют под речи о демократии и свободе. Уже всем известно, что эти слова нужны как маскировка реальной цели - ослабление и уничтожение России. Нужно смотреть на дела, а не верить речам.
Александр Кото
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Как говорят в народе, нет худа без добра! Лукашенко, конечно, засиделся в президентах, но если это поможет долгожданному объединению Белоруссии с Россией, то вспоминается другая поговорка: "Что ни делает господь - всё к лучшему!". Но и Путина надо извлечь уроки из того, что сейчас происходит в Белоруссии!
Гость
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России то зачем создавать это? "Иван Васильевич, когда Вы говорите, такое ощущение что бредите."
Гость
Ответить
Наивные белорусы. Все конфликты на постсоветском пространстве (Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Карабах, Донбасс, Крым) искусственно создавались спецслужбами России с одной целью: не дать возможности бывшим республикам СССР вести независимую политику выступая "миротворцем", называя бывших вассалов недостранами, унижая молдавский, украинский, грузинский, азербайджанский народы.
После армянской революции, Пашинян начал рассказывать о многовекторности.
Вот и получил под самое дыхло от России.
Бывшие вассалы должны быть только на поводке Кремля или Кремль вам устроит войну с тер проблемами
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