У Незалежной появился шанс выйти из кризиса

Президент Украины Владимир Зеленский потерпел поражение на посту главы государства. Он сам не заметил, как стал приверженцем националистических идей. Хорошо еще, что он не собирается держаться за власть любой ценой, отметил вице-премьер Крымской республики Георгий Мурадов.

Накануне Зеленский в интервью ВВС заявил, что если он не сможет вернуть под контроль Киева Донбасс и Крым, то уйдет с поста главы Незалежной. По мнению Мурадова, если Зеленский такое говорит, то он не сознает, что уже "потерпел фиаско".

Думать о том, что ЛНР и ДНР согласятся подчиниться Киеву в то время, как он не выполняет Минские соглашения, планирует войти в НАТО и запрещает русский язык, может только человек, сознание которого "искорежено бомбой бандеровской идеологии", приводит РИА "Новости" слова Мурадова.

Впрочем, он отметил и позитивный момент в заявлениях президента Украины. Раз Зеленский заявил, что готов уступить должность в случае провала с Крымом и Донбассом, значит, есть надежда, что на его место придет лидер, который сможет перевернуть "трагическую страницу в истории Украины", высказался крымский премьер.

Ранее президенты Польши и Украины выступили с совместным заявлением по Крыму, в котором Варшава взяла на себя обязательство повлиять на международные структуры, чтобы они активнее занимались крымским вопросом. При этом Анджей Дуда не заметил, как допустил оплошность: он указал на необходимость придерживаться государственных границ, определенных по итогам Второй мировой войны, забыв, с какого времени Крым стал считаться украинским.