Пользователи засмеяли украинского президента за нелепую ошибку

Пресс-служба лидера Незалежной Владимира Зеленского опубликовала на своей странице в социальной сети информацию о встрече украинского президента с его польским коллегой Анджеем Дудой. Однако не обошлось без курьеза: вместо государственного флага Польши в офисе Зеленского ненароком прикрепили к посту флаг Индонезии.

Соответствующая запись появилась на официальной странице Зеленского в "Твиттер" 12 октября. Флаги Польши и Индонезии довольно схожи: у обоих имеется красно-белая символика, правда, с разным расположением цветов.

Позднее офис Зеленского исправил ошибку, однако промах не ускользнул от внимания интернет-пользователей.

"Вова опозорился на весь мир", "Да ладно, вспомните как Порошенко опозорился с засунутым пиджаком в трусы", "Ну почему ты такой тупой", – пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред).

Pleased to welcome @AndrzejDuda in #Kyiv. Together we gave a new impetus to the relationship between #Poland and #Ukraine. We are determined to boost bilateral trade and strengthen economic ties. Looking forward to 🇺🇦🇵🇱 Forum in #Odesa. pic.twitter.com/APzPMUPIX4 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2020

Впрочем, на встрече не обошлось без ошибок с польской стороны: во время диалога с Зеленским Дуда заявил, что изменение границ, которые были установлены по итогам Второй Мировой войны, не является допустимым. Политолог Владимир Корнеев отметил, что, согласно указанному положению, Крым был назначен частью РФ.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель спутала флаги Литвы и Латвии, после чего удалила пост, а произошедшее назвала шуткой.