Пресс-служба лидера Незалежной Владимира Зеленского опубликовала на своей странице в социальной сети информацию о встрече украинского президента с его польским коллегой Анджеем Дудой. Однако не обошлось без курьеза: вместо государственного флага Польши в офисе Зеленского ненароком прикрепили к посту флаг Индонезии.

Соответствующая запись появилась на официальной странице Зеленского в "Твиттер" 12 октября. Флаги Польши и Индонезии довольно схожи: у обоих имеется красно-белая символика, правда, с разным расположением цветов.

Позднее офис Зеленского исправил ошибку, однако промах не ускользнул от внимания интернет-пользователей.

"Вова опозорился на весь мир", "Да ладно, вспомните как Порошенко опозорился с засунутым пиджаком в трусы", "Ну почему ты такой тупой", – пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред).

Pleased to welcome @AndrzejDuda in #Kyiv. Together we gave a new impetus to the relationship between #Poland and #Ukraine. We are determined to boost bilateral trade and strengthen economic ties. Looking forward to 🇺🇦🇵🇱 Forum in #Odesa. pic.twitter.com/APzPMUPIX4