Путин нашел новое место для Медведева

Зампредседателя Совбеза получил назначение

По указу Владимира Путина в России появится комиссия, занимающаяся созданием национальной защиты от новых инфекций. Ее главой станет Дмитрий Медведев. 

Целью комиссии будет работа по проведению оценки внутренних и внешних угроз, связанных с распространением инфекций и прочих заболеваний, связанных с антимикробной резистентностью, пишет URA.RU. Также одной из ее задач станет изучение механизмов возникновения новых болезней. 



Евгения НАГОРСКАЯ

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