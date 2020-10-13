Зампредседателя Совбеза получил назначение

По указу Владимира Путина в России появится комиссия, занимающаяся созданием национальной защиты от новых инфекций. Ее главой станет Дмитрий Медведев.

Целью комиссии будет работа по проведению оценки внутренних и внешних угроз, связанных с распространением инфекций и прочих заболеваний, связанных с антимикробной резистентностью, пишет URA.RU. Также одной из ее задач станет изучение механизмов возникновения новых болезней.







