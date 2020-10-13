Россия продала С-400 врагу - военный эксперт

Россия продала С-400 врагу - военный эксперт
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Политика РФ в отношении Турции оказалась ошибочной

Курс Москвы на сближение с Анкарой провалился, причем России еще предстоит расплачиваться за свои ошибки в этом направлении. Об этом заявил доктор военных наук Константин Сивков.

По его мнению, Россия не просчитала последствий продажи Турции своего самого мощного зенитно-ракетного комплекса С-400. В результате средство ПВО, которое должно обеспечивать надежную защиту России, оказалось в распоряжении страны, которая "фактически является нашим потенциальным противником", отметил Сивков в эфире "Рой ТВ".

"Турция воюет против нас в Ливии, в Сирии и в Закавказье",

– признал военный эксперт.

Еще одной ошибкой Москвы Сивков считает газопровод "Турецкий поток". В этот проект Россия вложила колоссальные средства, а Турция взяла и сократила закупку российского газа на 40%. В итоге затраченные на реализацию проекта деньги и усилия "оказались ничем", делает вывод эксперт.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой сообщения о том, что в Нагорный Карабах едут боевики с Ближнего Востока. По информации СМИ, террористов из Сирии доставляют для помощи Баку агенты Анкары.

Комплексы ПВО, очень похожие на российские С-400, на днях были замечены в Северной Корее.

Фоторепортаж
Россия поставит на Курилах С-400
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Николай ВИКТОРОВ

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