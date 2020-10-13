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Политики Незалежной так часто пугают общественность будущей атакой со стороны Москвы, чтобы самим получить возможность развязать войну. К такому мнению пришел сенатор Владимир Джабаров.
Он отметил, что Россия никогда не собиралась воевать с Украиной. А вот из Киева постоянно звучат заявления о грядущей войне.
"Украинское руководство вынашивает такие планы и рассчитывает решать какие-то вопросы вооруженным путем. Хотя это – гибель для Украины",
– приводит РИА ФАН слова Джабарова.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал военной агрессией России призывную кампанию в Крыму. При этом в Киеве не считают провокацией разрешение британскому флоту устроить базу постоянного дислоцирования на юге Украины и продолжают уговаривать НАТО впустить Незалежную в свои ряды, хотя это означает реальную военную угрозу.
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