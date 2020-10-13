Европейцам пора перейти к честному диалогу

Глава МИД РФ Сергей Лавров пообщался по телефону с шефом дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Во время беседы руководитель российского внешнеполитического ведомства заявил, что разговаривать с нашей страной с позиции "собственного превосходства" нет смысла – в таком ключе построить диалог с Россией не получится.

Лавров обратил внимание, что такую неуместную на международной арене манеру вести переговоры позволяют себе некоторые государства, "задающие тон в Евросоюзе". Общаться с Россией можно только на основах взаимоуважения и равноправия. Сторонам нужен честный диалог, подчеркнул министр.

При этом нагнетание антироссийских настроений неминуемо ухудшит отношения между РФ и ЕС. Тем более, что последние претензии к нашей стране создаются под откровенно "надуманными предлогами". О результатах переговоров высокопоставленных лиц РФ и ЕС рассказали в пресс-службе МИД.

При этом Лавров подчеркнул, что, если ситуация не изменится, и в ЕС не перейдут к взаимоуважительному диалога с Россией, наша страна будет вынуждена прекратить контакты с Европейским союз, передает



Политики также обсудили пути разрешения внутреннего конфликта на Украине, ситуацию с Нагорным Карабахом, а также протестные акции в Белоруссии.

Ранее стало известно, что в ЕС одобрили принятие санкций против России из-за Алексея Навального. Об этом заявил Жозеп Боррель.

