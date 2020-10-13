Оппозиционерка призвала украинского лидера освободить пост главы страны

Юлия Тимошенко резко отреагировала на идею Владимира Зеленского провести опрос "по пяти важным вопросам". Это мероприятие глава Незалежной решил совместить с местными выборами, однако скрыл, чему будет посвящено секретное анкетирование. Глава партии "Батькивщина" назвала такие политические уловки "полным бредом" и призвала украинцев всерьез задуматься об отставке Зеленского.

Своим негодованием политик поделилась на странице в "Фейсбук". Тимошенко напомнила, что страна находится в весьма плачевном состоянии – экономика Украины рушится, а эпидемия коронавируса только добавляет масло в огонь. И в такой сложный для Украины период ее главнокомандующий "объявляет некий "потешный" опрос".

Тимошенко считает поведение Зеленского дешевым пиаром, недостойным высокого звания первого лица государства.

"До каких пор будет так унижаться статус президента Украины?!" – задается вопросом оппозиционный политик.

В свою очередь, лидер "Батькивщины" адресовала украинцам свои "пять вопросов". Тимошенко поинтересовалось у сограждан, нравится ли им идея легализовать игорный бизнес и распродать украинскую землю. Верят ли они, что когда-нибудь начнутся обещанные Зеленским "посадки" политических преступников в тюрьму. Поддерживают ли они внешнее управление страной. И, наконец, не кажется ли украинцам, что Зеленскому пора оставить пост главы Незалежной.

Ранее "Утро.ру" публиковало сценарий США по свержению Зеленского. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что американцы могут в любой момент избавиться от действующего президента Украины.

