Санкции США могут серьезно ударить по проекту

"Газпром" наращивает в Балтике флот для достройки "Северного потока – 2". Однако специалисты полагают, что укладка труб займет несколько месяцев. Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков и вовсе считает, что дотянуть магистраль до сухопутной части газопровода в Германии удастся лишь во втором квартале 2021 года. Тем не менее, это не единственная трудность, которая ждет проект в ближайшее время.

Пока строительство тормозится из-за санкций США. Эксперты считают, что в случае победы на президентских выборах Америки Джо Байдана новые рестрикции не заставят себя ждать. Пока же Вашингтон взял паузу из-за предвыборной гонки. А вот в начале 2021 г. американцы с новыми силами, вероятно, начнут призывать европейцев отказаться от проекта.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отмечает, что Европа периодически будет высказываться против "Северного потока – 2", но на деле не откажется от газопровода, который так выгоден европейцам. Однако погодные условия осенью-зимой могут также затормозить достройку газопровода.

При этом пока самая большая проблема для "Газрома" – это физическая укладка труб. Когда же "Северный поток – 2" заработает, то возникнет новая трудность. Ограничительные меры, которыми пугают США могут затронуть компании, которые должны будут заниматься эксплуатацией и обслуживанием газопровода. И хотя США не имеют права мешать работе этих организаций на территории ФРГ, могут пострадать их зарубежные активы. Таким образом, возникнет вопрос обеспечения стабильной работы европейских партнеров.

"Такая задача может оказаться гораздо более трудоемкой, нежели формирование нового флота",

– передает "МК".

Компании, которые могут попасть под удар, потребуют серьезной защиты в юридической сфере. Эксперты отмечают, что организации могут несколько раз сменить владельцев, чтобы запутать американцев и избежать проблем с санкциями.