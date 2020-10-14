Штаты недовольны, что их требования не были услышаны

Госдеп США отреагировал на новость о том, что Россию вместе с Китаем и Кубой включили в Совет по правам человека ООН. Майк Помпео заявил, что сожалеет о подобном решении организации.

Соединенные Штаты вышли из состава СПЧ два года назад, однако, как они уверяют, не прекратили свою гуманитарную деятельность в мире.

U.S. commitment to human rights is far more than just words. We have identified and punished human rights abusers in Xinjiang, Myanmar, Iran, and elsewhere, and call for all nations to take this moment to recommit to the #UDHR. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 13, 2020

"Приверженность США правам человека – это гораздо больше, чем просто слова. Мы выявили и наказали нарушителей прав человека в Синьцзяне, Мьянме, Иране и других местах и призываем все страны воспользоваться этим моментом, чтобы подтвердить свои обязательства", – написал Помпео в "Твиттере".

То, что сейчас в совет включили еще три страны, которые, по мнению США, имеют "ужасающую репутацию", лишь подчеркнули правильность решения американцев выйти из его состава. При этом Штаты подчеркнули, что организация проигнорировала все требования страны по включению России, Китая и Кубы в СПЧ до того, как "ситуация станет непоправимой".

Накануне постпредство России при ООН в Женеве сообщило, что страну избрали в Совет по правам человека после перерыва в четыре года. Инициативу поддержали 158 стран, пишет "Интерфакс".