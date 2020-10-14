"Уже непоправимо": США недовольны избранием "ужасной" России в состав ООН

"Уже непоправимо": США недовольны избранием "ужасной" России в состав ООН
Фото: Rick Bajornas/XinHua/www.globallookpress.com
Штаты недовольны, что их требования не были услышаны

Госдеп США отреагировал на новость о том, что Россию вместе с Китаем и Кубой включили в Совет по правам человека ООН. Майк Помпео заявил, что сожалеет о подобном решении организации. 

Соединенные Штаты вышли из состава СПЧ два года назад, однако, как они уверяют, не прекратили свою гуманитарную деятельность в мире. 

"Приверженность США правам человека – это гораздо больше, чем просто слова. Мы выявили и наказали нарушителей прав человека в Синьцзяне, Мьянме, Иране и других местах и призываем все страны воспользоваться этим моментом, чтобы подтвердить свои обязательства", – написал Помпео в "Твиттере". 

То, что сейчас в совет включили еще три страны, которые, по мнению США, имеют "ужасающую репутацию", лишь подчеркнули правильность решения американцев выйти из его состава. При этом Штаты подчеркнули, что организация проигнорировала все требования страны по включению России, Китая и Кубы в СПЧ до того, как "ситуация станет непоправимой". 

Накануне постпредство России при ООН в Женеве сообщило, что страну избрали в Совет по правам человека после перерыва в четыре года. Инициативу поддержали 158 стран, пишет "Интерфакс". 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Андрей
Ответить
ток не могу понять на какой буй нам (России) этот спч дался.
Гость
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Справедливо наконец то!
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Штаты недовольны, что их требования не были услышаны

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