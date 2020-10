Госдеп США отреагировал на новость о том, что Россию вместе с Китаем и Кубой включили в Совет по правам человека ООН. Майк Помпео заявил, что сожалеет о подобном решении организации.

Соединенные Штаты вышли из состава СПЧ два года назад, однако, как они уверяют, не прекратили свою гуманитарную деятельность в мире.

U.S. commitment to human rights is far more than just words. We have identified and punished human rights abusers in Xinjiang, Myanmar, Iran, and elsewhere, and call for all nations to take this moment to recommit to the #UDHR.