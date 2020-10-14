Назначен новый премьер Киргизии

Парламент страны принял программу государственного деятеля

Садыр Жапаров официально вступает в должность премьер-министра Киргизии. Кандидатура госслужащего была выбрана единогласно.

Отмечается, что парламент страны уже утвердил состав и программу правительства, предложенные Жапаровым, передает РИА "Новости".

Напомним, после прокатившихся по стране протестов глава Кабмина Кубатбек Боронов подал в отставку. В качестве нового премьер-министра парламент избрал Садыра Жапарова. Он представляет партию "Бир бол".

Говоря о своей программе, Садыр отметил, что хочет поддерживать с Россией дружеские отношения, сообщает телеканал "360".