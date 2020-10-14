Россия не согласна: Лавров дал большое интервью

Россия не согласна: Лавров дал большое интервью
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжениеЛавров признал вмешательство Путина в переговоры по Карабаху
Министр считает, что пока не все потеряно

Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов, касающиеся российско-белорусских отношений, урегулирования конфликта в Нагорном Карабхе и о многом другом. Глава МИД дал свою оценку текущей мировой ситуации и обозначил прогноз на будущее. 

Конфликт в Карабахе: "Политическое урегулирование возможно"

Сергей Лавров отметил, что переговоры, прошедшие между Азербайджаном и Арменией стали уникальным прецедентом. Решающую роль в этом сыграл российский президент Владимир Путин. Даже когда встреча продолжалась в ночное время, лидер подключался для общения. 

Как отметил глава МИД, перемирие в Карабахе еще возможно, однако для этого необходим особый механизм контроля. 

"Наш главный посыл – необходимо немедленно по линии военных встречаться и согласовывать режим прекращения", – заявил он. 

При этом он не исключает, что политическое урегулирование ситуации еще возможно. Один из вариантов – поэтапное освобождение районов Карабаха. Он не исключил, что к решению проблемы придется подключить миротворцев. 

"Даже не миротворцы, а – военные наблюдатели. Совершенно правильно, если наши. Но – окончательное решение за сторонами", – приводит его слова "КП". 

Об отношениях России и Турции: "Мы отстаиваем свою точку зрения"

Даже после того, как Турция заняла сторону Азербайджана в Карабахе, она остается партнером России. Вместе с ней Москва пытается урегулировать конфликт в Сирии, заявил Лавров, хотя Анкара старается продвинуть там свои интересы. 

Однако с той позицией, которую озвучила турецкая сторона по Нагорному Карабаху Россия не согласна. Лавров заявил, что заявление о военном разрешении не разделяет.  

"Мы находимся в контакте с турецкими коллегами. Мы отстаиваем свою точку зрения – мирное урегулирование возможно", – отметил он.

Об отношениях с Евросоюзом: "У нас возникает вопрос"

Насколько возможно продолжение деловых отношений с ЕС еще предстоит выяснить. Лавров выразил сомнение, что после всех скандалов эту тенденцию удастся сохранить.

"Я сказал, что у нас возникает вопрос, не только о том, возможен ли бизнес как обычно, а возможен ли вообще бизнес с Евросоюзом. Который требует отчитываться во всех грехах, которые мы, по мнению ЕС, совершили. У нас есть свои законы, механизмы", – отметил он. 

Лавров заявил, что экономические интересы должны сохраняться, но "бегать и унижаться – ниже нашего достоинства". Он выразил надежду, что по этому вопросу в Европе "возобладает разум" 

"По моим оценкам, и судя по реакциям на мои вопросы, ЕС не в силах справится с русофобским меньшинством. Они блокируют многие вопросы – это страны Балтии, Польши", – говорит министр. 

Об инциденте с Навальным: "А вы нам что, не верите?"

Уголовное разбирательство по факту "отравления" Навального должно возбуждаться на основе фактов. Пока МВД ведет проверку и опросили около 200 человек. Однако в деле есть множество нестыковок, отмечает Лавров. 

"Была недавно фраза о том, что Навальный работает с ЦРУ. И тут же адвокат Навального потребовал доказать сведения. А когда мы просим доказать наличие уголовного состава в том, что произошло с Навальным, то немцы нам говорят – "А вы нам что, не верите?", – рассказал он. 

О США в Белоруссии: "Они ведут себя грубо, невежливо и беспардонно"

Россия должна смотреть на ситуацию в Белоруссии с разных сторон, включая вероятность смены власти в стране. Но опускаться до уровня американцев не следует. Лавров заявил, что США продолжают действовать по методичке, отработанной в Украине. 

"Они ведут себя грубо, невежливо и беспардонно. Хотя сами поучают других. Они через свои посольства продвигаются – так было и в Киеве, так сейчас происходит и в Молдавии. Они продвигают свои интересы и в республиках Закавказья", – отметил он.

При этом Россия придерживается мнения, что в Республике должна быть проведена Конституционная реформа и, как отметил глава МИД, Лукашенко готов идти в этом вопросе на диалог. 

О нападках на Россию: "Очень хочется нагрубить"

Передряги в соседних странах используются для "сдерживания" России. Страну пытаются вывести из равновесия во всех сферах, разбалансировав ситуацию у границ. Лавров заявил, что порой в таких ситуациях ему бывает тяжело сдержать эмоциональные порывы и отвечать в рамках международного права. 

"В человеческом плане очень хочется нагрубить и ответить на грубость коллег, но приходится сдерживаться", – рассказал он. 

О высылке дипломатов: "Мы делаем выводы"

Высылка российских дипломатов стала признаком хорошего отношения к Британии и США. Во время скандала со Скрипалями Лондон заставил ЕС выслать российских сотрудников, не имея никаких фактов. 

"Мы отвечаем зеркально, и это ответ дипломатический. Но мы делаем и выводы, что эти решения отражают не только дипломатические решения, но и поддатливость русофобским тенденциям".

О договоре по СНВ: "США перевернули все с ног на голову"

США намерены оставить в стороне средства доставки оружия при разговоре по СНВ. Лавров заявил, что Россия готова включить два новых вида вооружений из пяти в контекст нового договора. Те, которые подпадают, уже покрыты нынешним, но американцы стоят на обратном – не подпадают. 

"У них есть программа "молниеносного глобального удара". И эти силы готовы достигать любой точки мира за один час. Они не хотят включать космос в арену боевых действий, как и киберпространство. Они поставили крест на договоре о запрете ядерных испытаний".

Американцы привлекают страны НАТО к своим ядерным испытаниям, хотя это является нарушением. При этом они считают боеголовки, намерены вернуться мерам верификации и просят Россию уговорить Китай присоединиться. 

"Я не вижу перспектив подписания СНВ-3. Хотя мы никогда не скажем, что хлопаем дверью. Невозможно говорить языком ультиматумов!"

Евгения НАГОРСКАЯ

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