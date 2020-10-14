Лавров признал вмешательство Путина в переговоры по Карабаху

Лавров признал вмешательство Путина в переговоры по Карабаху
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжениеВ Совфеде высказались об отправке в Карабах российских миротворцев
Глава Кремля не спал, пока стороны не договорились

Переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе, состоявшиеся в Москве 9 октября, были "уникальными". Это признал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его мнению, согласовать перемирие удалось благодаря личному участию в переговорах президента РФ Владимира Путина. Встреча министров длилась около 10 часов, за это время российский лидер звонил дважды.

"В решающий момент свой вклад внес президент, он контролировал наши ночные бдения",

– подчеркнул министр в интервью ряду российских СМИ в среду, 14 октября. "Утро.ру" ведет текстовую онлайн трансляцию мероприятия.

Помимо Путина, к переговорам подключался и министр обороны РФ Сергей Шойгу, рассказал Лавров.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев рекомендовал армянской стороне благодарить Путина за спасение.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Вечером 9 октября в Москву прибыли руководители дипломатических ведомств Еревана и Баку. Они согласовали режим перемирия с полудня 10 октября, чтобы обменяться ранеными и темами погибших. Однако буквально сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении мирных договоренностей. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Сирийские боевики "бежали" после ожесточенных боев в Карабахе

Потери Анкары в регионе растут, заявляет СМИ

"Уже непоправимо": США недовольны избранием "ужасной" России в состав ООН

Штаты недовольны, что их требования не были услышаны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей