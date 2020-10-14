Присутствие нейтральных сил гарантирует сохранение мирного режима в зоне конфликта

Российские миротворцы могут быть направлены в Нагорный Карабах. Об этом заявил сенатор Сергей Цеков в среду, 14 октября.

Он отметил в комментарии РИА "Новости", что присутствие российского миротворческого контингента будет способствовать сохранению режима прекращения огня.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости размещения международных миротворцев в Нагорном Карабахе.

В Баку такой вариант развития событий допустили.