Премьер Армении выступил с обращением к народу

Ереван вернется к урегулированию карабахского конфликта только после определения статуса Нагорно-Карабахской республики. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, обращаясь к нации в среду, 14 октября.

Он подчеркнул, что Ереван не устраивает формулировка "территория для мира", поскольку это чревато повторением "мюнхенского сговора", когда территория Чехословакии была "ради мира" передана Германии. Армения не пойдет ни на какие территориальные уступки до того, как статус НКР будет согласован и утвержден на международной уровне, заявил Пашинян.

Он отметил, что попытка Баку устроить блицкриг уже провалилась, передает "Спутник. Армения".

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика со столицей Степанокерт была провозглашена в сентябре 1991 г. после выхода Азербайджана из состава СССР.